Композиция состоит из 56 фигур взрослых и детей без ртов, что означает ограничения, в которых оказалось все человечество.

Одесский скульптор Александр Милов, прославившийся своей работой «Любовь», представил эскиз монумента коронавируса, который планируется для Дубая (ОАЭ).

Читайте такжеТигр прокусил шею: стали известны подробности несчастного случая в зоопарке (видео)Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию Милов разместил в социальных сетях.

По замыслу автора, 9-тонное изваяние должно быть из полиэфирной смолы, бетона и нержавеющей стали. Высота композиции - 15 метров, ширина – 13, глубина - 12 метров.

Предусмотрено освещение монументв - LED projector 12000 Lm. Диаметр бетонного основания - 21 метр, высота - 45 см.

Согласно эскизу, монумент представляет собой молекулу коронавируса с шипами – в виде планеты Земля, на поверхности которой стоят, взявшись за руки, исполинские люди. Каждая фигура будет состоять из тысяч обнявшихся людей, стоящих друг у друга на плечах.

Автор отмечает, что состоящая из людей «молекула» символизирует разные социальные группы, их ценности, которые объединены одной проблемой - пандемией.

В частности, в композиции - 56 фигур взрослых и детей без ртов, что означает ограничения, в которых оказалось все человечество.

«В основании планеты - стандартная семья как символ основы продолжения рода естественным путем. При этом вся Земля вертится на голове матери», - сказано в описании к эскизу.

Один из элементов будущего изваяния - хоровод солнца, состоящий из 7 взрослых и 7 детей, которым «верховодит» мужская фигура - верхняя ось планеты.

В центре хоровода – женская и мужская фигуры, символизирующие любовь. Вокруг них танцуют три пары с детьми.

Также отмечается, что в изваянии есть элементы, символизирующие семьи разной ориентации, а также - символ любви сексуальных меньшинств.

«Рядом стоит мать одиночка с сыном, а на их фоне - мужская фигура, смотрящая на часы. Их уравновешивает отец одиночка с дочерью, рядом с которым фигура танцующей молодой женщины. Среди толпы стоят в одиночку мальчик и девочка - символ детей без родителей», - говорится в описании.

Кроме того, в числе фигур – фрагмент из шести взрослых, в центре которых мальчик и девочка, держащиеся за руки, как символ дружбы и взаимной заботы, а также - две группы из женщины с тремя мужчинами и мужчины с тремя женщинами - символы матриархата и патриархата.

Вся композиция крутится вокруг своей оси под углом вращения планеты, и за счет удерживающей дуги напоминает глобус.

Когда молекула загорается (при помощи подсветки), она превращается в танец Солнца и отражающей его Луны - основные символы мироздания. В социальных сетях также размещены фото эскиза.

Справка УНИАН. Александр Милов - автор многих оригинальных проектов, среди которых «Любовь», покоривший в 2015 году известный американский арт-фестиваль Burning Man (пустыня Black Rock, штат Невада). Композиция представляет собой мужчину и женщину ростом в 7,5 метров и 5-метровых детей. В целом, конструкция имеет 17,5 метров в длину, 5,5 - в ширину и 7,5 в высоту.

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Автор: Лариса Козовая