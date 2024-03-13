Он отметил, что "зарплатное" бронирование - это очень дискуссионный вопрос.

При создании прозрачной и гибкой схемы бронирования необходимо учитывать показатели работы предприятия, и дать возможность руководству самостоятельно определять, кого бронировать, а не считать оклады отдельных работников. Такое убеждение высказал руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

"Можно взять период последних лет, например, перед широкомасштабным вторжением, и формализовать тренд по средней зарплате в отрасли и средней зарплате по государству. Затем - определить, например, топ-100 компаний, которые могут претендовать, или топ-200, по этому критерию. И дать им определенную свободу действий относительно того, каких именно работников им бронировать. Безусловно, для определения этой категории компаний есть и выплата налогов, и количество трудовых коллективов, и нагрузка на фонд оплаты труда и т.д. Мне кажется, что это более такая гибкая, более прозрачная и более справедливая, пожалуй, система", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "зарплатное" бронирование - это очень дискуссионный вопрос, ведь не всегда профессионализм или редкость специалиста определяется уровнем его оклада.

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"Конечно, мы понимаем, что топ-менеджмент получает больше, это нормально в рыночной экономике. Но проблемы бизнеса сейчас связаны не с менеджментом, а именно с теми, кто непосредственно специалисты, работающие на производственных звеньях. Именно поэтому нужно создать относительные показатели, а не абсолютные показатели зарплаты. Потому что человек, который знает, как что-то производить, может получать не самые большие средства по сравнению с другими. Но именно этот человек нужен", - резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Кабмин разработал схему, которая предусматривает бронирование для украинцев, которые имеют зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь, заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин заявил, что правительственная инициатива выглядит крайне неблагоприятно и, по сути, поддерживает идею "войны для бедных". Вместо этого, по убеждению военного, власть должна изменить подход к рекрутингу и подготовке бойцов.