Мобильный оператор сотрудничает с украинскими силами безопасности, обороны и правоохранительными органами, чтобы минимизировать угрозы от вражеских дронов для населения.

Сейчас мобильную связь во время воздушных тревог в Украине не будут выключать, поскольку соответствующее решение государственными органами еще не принято.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба "Киевстар".

"По состоянию на сейчас никаких решений государственных органов по отключению мобильной связи во время воздушной тревоги не принято. Для минимизации угроз для населения, военных и объектов на территории Украины от вражеских БПЛА, в которых могут использоваться SIM-карты, "Киевстар" тесно сотрудничает с украинскими силами безопасности, обороны и правоохранительными органами", - сказали в пресс-службе компании.

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В пресс-службе оператора добавили, что компания выполняет все необходимые меры, однако они не имеют права раскрывать их содержание из соображений национальной безопасности.

Отключение мобильной связи в Украине

Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Украина может последовать российскому опыту и тоже начать отключать мобильную связь, в частности мобильный интернет, на пути следования вражеских дронов.

Однако, по его словам, мобильной связью пользуются многие люди, в том числе военные и критическая инфраструктура. Поэтому отключать ее хотели бы только в крайнем случае. При этом он подчеркнул, что в случае необходимости такие меры будут приняты.

В то же время народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко сообщил, что сейчас в Украине не планируют выключать связь во время обстрелов. Он также призвал не вестись на "различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников".

Впрочем, позже член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что в Украине действительно рассматривают технические возможности по блокированию связи во время воздушной тревоги. По его словам, такой вопрос еще не решен окончательно, однако активно обсуждается в Комитете по нацбезопасности.

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