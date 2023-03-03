Решение о привлечении к уголовной ответственности рассматривает суд.

Юристы рассказали об ответственности для военнообязанных украинцев за неприбытие по повестке в форме мобилизационного распоряжения. Такую повестку вручают, если человек прошел медкомиссию и признан пригодным для военной службы. В документе отмечают, что нужно обязательно явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Как отмечают специалисты "Бесплатной правовой помощи" в Facebook, если проигнорировать такую повестку, может наступить уголовная ответственность в соответствии со статьей 336 УК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

При этом, уточняют юристы, решение о привлечении к ответственности принимается не автоматически, а его рассматривает суд. Одновременно с объявлением подозрения человек имеет право на назначение адвоката, услуги которого оплачивает государство. Для этого нужно подать ходатайство следователю, который занимается делом.

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Также у специалистов спросили, что делать, если вручили повестку, но у человека уже есть отсрочка по результатам предыдущей повестки. "Получение новой повестки не отменяет предоставленную ранее отсрочку. Если вы получили новую повестку, необходимо посетить ТЦК, поскольку законодательство не определяет периодичность вручения повесток с целью уточнения военно-учетных данных", — говорят в "Бесплатной правовой помощи".

Где могут вручать повестки

В украинском законодательстве нет перечня мест, где могут вручать повестки, поэтому это может проводиться представителями "военкомата" (ТЦК и СП) где угодно - от рабочего места до метро.

Кто имеет право вручать повестку:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий;

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

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