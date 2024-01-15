Власти Днепра планировали создать группы розыска и специальные участки для оповещения военнообязанных, однако после разглашения содержания проекта решения в СМИ, заявили, что передумали.
Ранее проект решения горисполкома от 12 января опубликовал Informator. В нем, в частности, предлагалось создать специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов, разместив их в помещениях районных администраций в Днепре, и привлечь к работе представителей ТЦК. Также планировалось создание групп розыска военнообязанных.
Согласно проекту решения, в структуру участков оповещения могут входить:
управление участка оповещения;
группа оповещения по домашним адресам;
группа оповещения по служебным адресам;
группа анализа;
группа розыска.
Руководители участков оповещений должны:
принять меры по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;
привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;
определить вопрос о проведении мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня.
Утвердить этот проект решения должен был исполком горсовета Днепра.
Обновлено в 18:12. Позже на официальном сайте горсовета Днепра появилась информация о том, что указанный документ был удален из перечня проектов решений исполкома.
"Он на рассмотрение исполкома не выносился, не утверждался", - заверили в мэрии.
Усиление мобилизации в Украине: что известно о законопроекте
В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил о необходимости мобилизовать до 500 тысяч граждан Украины.
В конце декабря Кабмин подал в парламент законопроект, в котором планируется усиление мобилизационных мероприятий. В частности, речь шла о снижении мобилизационного возраста, вручении электронных повесток и ряде ограничений относительно уклонистов.
В Верховной Раде заявили, что документ нуждается в доработке. В нем выявили коррупционные риски.
11 января правительство отозвало документ из парламента. В Минобороны заявили, что уже подготовили новую редакцию законопроекта.