В проекте решения планировалось привлекать к их работе представителей ТЦК.

Власти Днепра планировали создать группы розыска и специальные участки для оповещения военнообязанных, однако после разглашения содержания проекта решения в СМИ, заявили, что передумали.

Ранее проект решения горисполкома от 12 января опубликовал Informator. В нем, в частности, предлагалось создать специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов, разместив их в помещениях районных администраций в Днепре, и привлечь к работе представителей ТЦК. Также планировалось создание групп розыска военнообязанных.

Согласно проекту решения, в структуру участков оповещения могут входить:

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управление участка оповещения;

группа оповещения по домашним адресам;

группа оповещения по служебным адресам;

группа анализа;

группа розыска.

Руководители участков оповещений должны:

принять меры по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;

привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;

определить вопрос о проведении мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня.

Утвердить этот проект решения должен был исполком горсовета Днепра.

Обновлено в 18:12. Позже на официальном сайте горсовета Днепра появилась информация о том, что указанный документ был удален из перечня проектов решений исполкома.

"Он на рассмотрение исполкома не выносился, не утверждался", - заверили в мэрии.

Усиление мобилизации в Украине: что известно о законопроекте

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил о необходимости мобилизовать до 500 тысяч граждан Украины.

В конце декабря Кабмин подал в парламент законопроект, в котором планируется усиление мобилизационных мероприятий. В частности, речь шла о снижении мобилизационного возраста, вручении электронных повесток и ряде ограничений относительно уклонистов.

В Верховной Раде заявили, что документ нуждается в доработке. В нем выявили коррупционные риски.

11 января правительство отозвало документ из парламента. В Минобороны заявили, что уже подготовили новую редакцию законопроекта.

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