Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что мужчины, которые уклоняются от мобилизации, не имеют права жить полноценной жизнью. Такое мнение он высказал в интервью телеканала "Мы-Украина".
"Если ты уклонист, ты не имеешь права жить полноценной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист – сиди дома", - сказал глава ОВА.
Он добавил, что бывают разные обстоятельства – мужчины боятся, принципиально не хотят воевать. Для них должны быть ограничения, ведь они не выполняют того, что делают другие.
Процесс принятия законопроекта о мобилизации в Украине - детали
В декабре президент Владимир Зеленский заявил о необходимости мобилизовать до 500 тысяч граждан Украины.
Позже Кабмин подал в парламент законопроект, в котором было прописано усиление мобилизационных мероприятий. В частности, речь шла о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, вручении электронных повесток и ряде ограничений для уклонистов.
В Верховной Раде заявили, что документ нуждается в доработке. В нем нашли коррупционные риски.
11 января правительство отозвало документ из парламента. Минобороны Украины уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.