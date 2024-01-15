Ким считает, что уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью / скриншот

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что мужчины, которые уклоняются от мобилизации, не имеют права жить полноценной жизнью. Такое мнение он высказал в интервью телеканала "Мы-Украина". 

"Если ты уклонист, ты не имеешь права жить полноценной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист – сиди дома", - сказал глава ОВА.

Он добавил, что бывают разные обстоятельства – мужчины боятся, принципиально не хотят воевать. Для них должны быть ограничения, ведь они не выполняют того, что делают другие.

Процесс принятия законопроекта о мобилизации в Украине - детали  

В декабре президент Владимир Зеленский заявил о необходимости мобилизовать до 500 тысяч граждан Украины.

Позже Кабмин подал в парламент законопроект, в котором было прописано усиление мобилизационных мероприятий. В частности, речь шла о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, вручении электронных повесток и ряде ограничений для уклонистов.

В Верховной Раде заявили, что документ нуждается в доработке. В нем нашли коррупционные риски.

11 января правительство отозвало документ из парламента. Минобороны Украины уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. 

Вас также могут заинтересовать новости: