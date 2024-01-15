Глава ОВА считает, что уклонисты должны сидеть дома.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что мужчины, которые уклоняются от мобилизации, не имеют права жить полноценной жизнью. Такое мнение он высказал в интервью телеканала "Мы-Украина".

"Если ты уклонист, ты не имеешь права жить полноценной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист – сиди дома", - сказал глава ОВА.

Он добавил, что бывают разные обстоятельства – мужчины боятся, принципиально не хотят воевать. Для них должны быть ограничения, ведь они не выполняют того, что делают другие.

Процесс принятия законопроекта о мобилизации в Украине - детали

В декабре президент Владимир Зеленский заявил о необходимости мобилизовать до 500 тысяч граждан Украины.

Позже Кабмин подал в парламент законопроект, в котором было прописано усиление мобилизационных мероприятий. В частности, речь шла о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, вручении электронных повесток и ряде ограничений для уклонистов.

В Верховной Раде заявили, что документ нуждается в доработке. В нем нашли коррупционные риски.

11 января правительство отозвало документ из парламента. Минобороны Украины уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

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