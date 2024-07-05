В общем могут быть забронированы до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.

Продолжается мобилизация в Украине, и 28 июня 2024 года нардеп Людмила Буймистер зарегистрировала в Верховной Раде два альтернативных законопроекта об экономическом бронировании военнообязанных.

Речь идет о законопроекте №11332-2 и №11388. Предлагается прописать, что до прекращения или отмены действия военного положения субъекты хозяйствования, которые осуществляют бронирование военнообязанных работников, платят в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных в сумме, равной размеру 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (20 400 грн).

Бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые:

Видео дня

платят Единый социальный взнос больше чем эквивалент пять минимальных заработных плат (то есть 40 000 грн);

имеют штатную численность работников от 10 человек.

В таком случае может идти речь о бронировании до 50% количества призывников, военнообязанных и резервистов (это касается также тех, кто работает по трудовым договорам).

Экономическое бронирование в Украине - последние новости

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил необходимость экономического бронирования. По его словам, это является вопросом повышения количества денег, которые пойдут на финансирование Вооруженных сил.

А еще ранее нардеп от Слуги народа Дмитрий Наталуха заявил, что у бизнеса есть большой запрос на экономическое бронирование: благодаря ему предприятия получат альтернативную возможность забронировать профессиональные кадры.

Вас также могут заинтересовать новости: