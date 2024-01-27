Эти сертификаты будут содержать все данные о военнообязанных, в том числе, имеют ли они право на отсрочку.

Сертификаты военнообязанных будут иметь электронную составляющую и могут заменить военные билеты. Об этом сказал народный депутат, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

"Ожидается, что это будет электронный условный QR-код, возможно какое-то приложение или в существующих государственных приложениях, но точно не в "Дии", и это будет возможность проверить всю информацию о военнообязанном, о семейном положении, о том, имеет ли он отсрочку от мобилизации и т.д. То есть, это тот документ, который, я думаю, заменит наличие военного билета", - сообщил Чернев.

Депутат добавил, что это важно для того, чтобы граждане имели этот документ в своих телефонах для удобства, и при проверке документов, чтобы могли показать без каких-либо проблем.

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Соответствующий документ будет формироваться в электронном виде. "Для этого, например, не нужно будет приходить в ТЦК, и для обновления своих данных, это можно будет сделать со своего ноутбука дома", - отметил Чернев.

В то же время, он уточнил, что сейчас ведется работа над разработкой концепции в Министерстве обороны.

Также у него спросили, будут ли эти сертификаты военнообязанных содержать данные о состоянии здоровья. "Я думаю, что должны быть. То есть, все люди, которые проходили ВЛК - все эти данные должны быть занесены в такой сертификат", - добавил депутат.

При этом, по его словам, в комитете по вопросам национальной безопасности новый законопроект о мобилизации еще не видели.

"То, что было опубликовано в онлайн-изданиях (например, в Цензор.нет-УНИАН) - я также не имею подтверждения, что это являются реальными документами или они реально отражают позицию Министерства обороны и того законопроекта, который они готовят", - сказал Чернев.

Он назвал опубликованные данные слухами и непроверенной информацией.

Сертификат военнообязанного

Как сообщал УНИАН, 26 января глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что одной из следующих новаций в процессах мобилизации должно стать появление цифрового "сертификата военнообязанного".

По его словам, сертификаты будут выдаваться не всем военнообязанным, а только тем, кто подпадает под мобилизационный возраст. Сейчас 27-60 лет. Арахамия отметил, что сначала были планы чтобы сертификат был у всех мужчин, но потом от идеи отказались.

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