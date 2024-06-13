В частности, на военно-врачебную комиссию не будут направляться лица до достижения 25-летнего возраста.

В Украине изменили Порядок организации и ведения воинского учета и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (постановления №1487 и №560). Изменения внес Кабинет министров Украины. Одной новеллой является уточнение относительно того, кто подлежит направлению на медицинский осмотр.

Так, согласно опубликованному 12 июня постановлению №675 от 7 июня, "процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием и отсрочкой… не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) для прохождения медицинского осмотра".

Кроме того, не будет предусматривать ВВК и процедура предоставления отсрочки для определенных должностных лиц. Также на ВВК не будут направляться лица до достижения 25-летнего возраста.

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"Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", - отмечается в документе.

Еще Кабмин предусмотрел, что украинцы, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, смогут подать заявление о постановке на воинский учет через зарубежное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК, путем подачи заявления.

Указывается, что заявление в дипломатическое учреждение должно быть подано лично вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу или же средствами почтовой связи вместе с копией первой страницы указанного паспорта. Далее зарубежное дипломатическое учреждение в 7-дневный срок направляет поданное заявление соответствующему ТЦК на их адрес электронной почты, который размещен на официальном веб-сайте.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Напомним, как рассказал народный депутат Александр Федиенко, предприятия, определенные критически важными по экономическим критериям, или те, которые предоставляют услуги для Вооруженных сил Украины, могут забронировать от 50% до 100% своих работников.

До этого председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что в Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

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