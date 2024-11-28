Такие лица должны проходить повышение квалификации.

Предприятия обязаны организовывать учет призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщил начальник отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Тернопольского ОТЦК и СП майор Андрей Новак, информирует Тернопольская ОГА.

По его словам, воинский учет на предприятиях является важным элементом обороноспособности государства, его цель - ведение учета мобилизационных ресурсов по месту работы, учебы или службы. При этом за ведение учета отвечает специально назначенное лицо, а в случае наличия более 500 военнообязанных работников - группа лиц.

"Их обязанности определяются приказом руководителя предприятия, а также предусматривают доплату до 50% должностного оклада. Законодательство обязывает таких лиц проходить повышение квалификации по вопросам воинского учета раз в пять лет", - уточнил Новак.

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Мобилизация в Украине - последние новости

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, народный депутат Федор Вениславский рассказал, какой должна быть зарплата для получения "брони". По его словам, она должна составлять не менее 20 тысяч гривен. Речь идет о начисленной заработной плате, с которой потом взимаются налоги.

Также УНИАН сообщал, что в Украине приостановили бронирование военнообязанных в связи с проведением Министерством обороны аудита предприятий критической инфраструктуры.

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