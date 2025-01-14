И полиция, и ТЦК имеют законодательное право разыскивать и задерживать лиц, уклоняющихся от воинского учета, сообщила Лариса Козак.

За нарушение правил воинского учета в отношении граждан может быть применено административное задержание, которое может длиться до трех часов, а в случаях злостного неповиновения - и до трех суток, сообщила во время пресс-конференции заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак.

Она рассказала, что и полицейские, и работники территориальных центров комплектования (ТЦК) имеют законодательное право разыскивать, задерживать и доставлять в ТЦК лиц, уклоняющихся от воинского учета.

Что касается граждан, которые игнорировали вызовы в ТЦК, то в случае добровольного согласия их доставляют для обновления данных, отметила Козак. Если лицо оказывает неповиновение, правоохранители составляют административный протокол и задерживают военнообязанного на срок до трех часов.

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"Если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток. Если мы говорим о тех роликах, когда люди, как кажется общественности, насильно помещаются в транспортные средства, то, если разбирать полной картиной, это было неповиновение, административный протокол о задержании", - заверила заместитель начальника ТЦК.

По ее словам, такие меры направлены прежде всего на устранение нарушений, связанных с военным учетом, и задержание и штрафы - это инструмент для обеспечения порядка, а не принудительная мобилизация.

Также Козак рассказала, могут ли полицейские без ТЦК, а ТЦК без полицейских мобилизовать граждан.

"Полицейские имеют право быть без сотрудников ТЦК. Мобилизовывать нет, а проводить мероприятия оповещения без сотрудников ТЦК имеют право, это их прямая обязанность. Сотрудники ТЦК имеют право без полицейских мобилизовать, но без полицейских нам трудно проверить, находится ли нарушитель в розыске, мы не можем осуществить административное задержание и, соответственно, не имеем никаких правовых границ осуществлять меры административного воздействия в случае совершения по отношению к военнослужащему определенного неповиновения", - пояснила заместитель начальника ТЦК.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УИНАН, по состоянию на сейчас в Украине отсутствуют какие-либо законодательные инициативы по изменению ограничения возрастной категории в мобилизационном процессе. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко. Он считает, что даже если мобилизовать 18-летних, это не исправит ситуации на фронте.

У военкоматов есть руководящие документы, которые постановляют мобилизовать граждан в возрасте 50+ лет только в части обеспечения, рассказала заместитель начальника районного территориального центра комплектования в городе Киеве, майор Лариса Козак. По ее словам, согласно установок и руководящих документов ТЦК обычно военнообязанных такого возраста считают пригодными к несению службы в частях обеспечения.

Также в ТЦК предупредили о новых штрафах с 6 февраля. Украинцы, которые имеют статус "ограниченно годный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля или им грозит штраф.

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