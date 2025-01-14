Западные партнеры, по словам нардепа, должны думать о другой стороне этого вопроса.

По состоянию на сейчас, в Украине отсутствуют какие-либо законодательные инициативы относительно изменения ограничения возрастной категории в мобилизационном процессе, заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко. Он считает, что даже мобилизируя 18-летних - это не исправит ситуации на фронте.

Он подчеркнул, что западные партнеры, которые "давят" на Украину в вопросе необходимости снижения мобилизационного возраста до 18 лет, должны не забывать предоставлять обещанное вооружение. В интервью "Радио Свобода" Федиенко отметил, что Украине не может послать на поле боя сформированные батальоны без оружия.

"Возможно это действительно какое-то политическое давление для того, чтобы пытаться дискредитировать действующую власть, парламент, президента", - подчеркнул нардеп.

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При этом Федиенко не спешит делать какие-либо выводы об администрации избранного президента США Дональда Трампа до его прихода к власти. Особенно в вопросе того, могут ли Соединенные Штаты сократить или остановить предоставление Украине военной помощи из-за отказа в снижении мобилизационного возраста.

По его словам, мобилизация 18-летних украинцев не решит вопрос с мобилизационным ресурсом.

"Усиление украинской армии оружием - это единственный вопрос, который может нам позволить эффективно не только остановить врага, но и все же контратаковать", - подытожил Федиенко.

Вопрос мобилизации в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что даже советник избранного президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил о необходимости в снижении мобилизационного возраста до 18 лет в Украине. Это решение якобы сможет помочь стабилизации ситуации на поле боя.

Военный эксперт Александр Коваленко, в свою очередь, объяснил, что это вряд ли принесет результат на поле боя.

"Предположим, мобилизуют 100 тысяч человек. Это примерно 125 батальонов, которые в свою очередь должны быть укомплектованы танками – 1 375, ББМ – 4 125, артиллерия – 1 500 и так далее. Вопрос, откуда это всё у Украины, если от США мы получили напрямую только 31 танк М1А1?", - спрашивает он.

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