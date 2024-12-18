По словам Лубинца, самой эффективной категорией украинцев для войны являются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец негативно относится к снижению мобилизационного возраста до 18 лет. По его словам, если забрать всех этих молодых людей, то не будет будущего Украины.

"Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас есть еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста - от 30 до 45 лет. Это - наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать и, наверное, должны воевать", - отметил он в интервью "Украинской правде".

Лубинец также рассказал о жалобах граждан на работу ТЦК и СП. Он отметил, что по состоянию на 18 декабря за 2024 год получил почти 4 тысячи обращений относительно действий представителей этих центров, которые украинцы считают неправомерными.

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"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого мужчину мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", - поделился омбудсмен.

По словам политика, Закарпатье является регионом, где его ведомство получает одно из самых больших количеств обращений по работе ТЦК и СП. Также есть регионы, к примеру, Кропивницкий, где таких обращений немного, а из тех, что есть, большинство не подтверждается.

"На мой взгляд, все зависит от областного руководителя ТЦК, насколько это профессиональный человек, смог ли он построить работу так, чтобы и мобилизация проводилась, и права человека не нарушались, а если такое случается, то чтобы максимально быстро такие ситуации решались. В этом году у нас стало больше обращений от действующих военных на действия непосредственных руководителей, командиров. Было отдельное мое общение с руководством Минобороны. Были сделаны выводы, министр реагирует на наши обращения, на наши представления", - подчеркнул Лубинец.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее боец Азова Евгений Чуднецов рассказал, чтопроблема с мобилизацией не является основной в ВСУ, ведь значительно больше на это влияет эффективность распределения ресурсов. По его словам, разговоры тех, кто не хочет воевать потому что "не умеют, не готовились" - это не оправдание.

В то же время британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж объяснил, почему идея по снижению мобилизационного возраста в Украине является плохой. Он отметил, что даже если бы Украина призвала сейчас всех, кого хочет, она все равно не сможет количеством победить Россию.

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