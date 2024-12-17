По словам бойца "Азова" новые бригады из-за отсутствия опытного боевого руководства могут потерять выданную им технику в первые же два месяца.

Проблема с мобилизацией не является основной в украинской армии, значительно больше влияет эффективность распределения ресурсов. Об этом рассказал боец Азова Евгений Чуднецов в интервью NV.

"На самом деле проблема же не в мобилизации. Зачем создавать много новых бригад? Вот мы создали новую бригаду, у которой нет боевого руководства, которое прошло боевой путь, у которой нет "костяка" - людей, закаленных в боях, которые свой опыт могут передать молодым бойцам. Но есть техника, которую им дали, потому что это новая бригада", - рассказывает он.

По словам бойца "Азова" часто случается, что такие новые бригады теряют эту технику в первые же два месяца и идут на восстановление.

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"Почему не доукомплектовать боевые бригады [которые уже существуют]? Морпехи, третья штурмовая, Азов, есть нормальные бригады в Национальной гвардии", - отмечает он.

Чуднецов отмечает: речь не идет даже о том, чтобы заменить новомобилизованными тех бойцов, которые уже долгое время воюют:

"Те, кто есть на текущих местах, они и будут на текущих местах. Но люди получают ранения, получают инвалидность, погибают. И они хотели бы продолжить службу, но не могут. Многие ребята "трехсотятся" по три, по четыре раза, и возвращаются в строй".

Он отмечает, что разговоры тех, кто не хочет воевать потому что "не умеют, не готовились" - это не оправдание.

"Кто тебе виноват, что ты не готовился? Почему я с 2014 года готовился, а ты - нет? И да, я буду продолжать службу, буду продолжать воевать, пока у меня есть возможность. Но нас не хватает", - отмечает боец "Азова".

Он также отмечает, что лично у него не будет доверия к человеку, "которого палкой загнали в "бусик". По его словам, в "Азов" люди идут добровольно, на контракт.

"И, конечно, человек будет более преданно служить, будет отдавать себя всего, чтобы научиться, стать специалистом своего дела. Потом будет пытаться научить других. Поэтому, может, надо на проблему с другой стороны посмотреть, и сделать так, чтобы люди хотели служить именно в твоей бригаде?", - отмечает он.

Мобилизация в Украине - новости

Как писало Le Monde, самые престижные - наиболее подготовленные и лучше оснащенные бригады - несомненно, все еще способны набирать людей. Но другие, более "классические", испытывают больше трудностей. Многие сократились до тысячи человек по сравнению с 4000-5000 в начале войны.

Народный депутат Галина Янченко отмечала, что украинские бригады укомплектованы в среднем на 40-60 процентов.

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