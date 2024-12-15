По словам Флоренс Бауэр, уровень рождаемости в Украине сейчас составляет менее одного ребенка на женщину.

Вероятное снижение призывного возраста в Украине до 18 лет будет иметь крайне негативные последствия для и без того тяжелой демографической ситуации в стране. Об этом в интервью Newsweek рассказала директор регионального офиса Фонда народонаселения ООН для Восточной Европы и Центральной Азии Флоренс Бауэр.

Она отметила, что на низкий уровень рождаемости в Украине, который сейчас составляет менее одного ребенка на женщину, уже влияют нестабильность и экономические проблемы.

"Женщины часто несут наибольшее бремя по содержанию домохозяйств. 23% сообщили о чрезвычайных потребностях в средствах существования по сравнению с 14% домохозяйств, возглавляемых мужчинами. Из-за этого давления семьям труднее думать о рождении детей. Кроме того, перемещение миллионов людей и продолжающаяся война еще больше усиливают падение численности населения", - сказала эксперт.

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Кроме того, по ее словам, если законопроект 12076 ("О воинской обязанности и военной службе" - УНИАН) будет принят, и женщин будут брать на воинский учет, "проблемы могут углубиться".

"Многие женщины сталкиваются со значительными препятствиями для создания семьи из-за нестабильности, увеличения обязанностей по уходу и нарушения доступа к медицинской помощи из-за войны. Поскольку война продолжается, эти проблемы могут углубиться, что приведет к дальнейшему снижению уровня рождаемости и усилит нагрузку на домохозяйства", - прогнозирует Бауэр.

Она добавила, что война остается значительным препятствием, что подчеркивает необходимость мира для обеспечения устойчивого демографического будущего Украины":

"Мир имеет важное значение для устойчивого восстановления, но не менее важно создать справедливые условия жизни и защитить человеческий капитал страны для обеспечения долгосрочного восстановления и демографического будущего Украины".

Снижение призывного возраста в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв мобилизовать 18-летних. По его словам, стоит экипировать и подготовить уже имеющиеся бригады, а не создавать новые.

Как известно, со стороны США неоднократно звучали заявления о том, что Киев должен снизить мобилизационный возраст до 18 лет, поскольку в других странах это обычная практика.

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