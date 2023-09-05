Повестка имеет юридическую силу, подчеркнула эксперт.

Мобилизация 2023 в Украине продолжается, и представители военного комиссариата и правоохранители имеют право вручить повестку человека непосредственно по его месту жительства.

Сотрудники военного комиссариата могут наведаться в жилье человека для вручения повестки, но они должны иметь с собой официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия, рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина". Эксперт отметила, что украинцы имеют право проверять наличие таких документов.

"...представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию двора или в квартиру для вручения повестки... В случае отказа от принятия или подписи повестки, важно иметь в виду, что это не освобождает вас от обязательств, которые могут быть определены в повестке", - подчеркнула собеседница.

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Юрист отметила, что повестка - это официальный документ, имеющий юридическую силу.

Мобилизация в Украине - новости, которые стоит знать

Активные мобилизационные мероприятия в нашем государстве начались после того, как РФ рано утром 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю. В Украине военнообязанными считают всех мужчин, которым 18-60 лет, а также женщин некоторых профессий.

Стоит отметить, что не все мужчины должны пополнять ряды армии, в частности, не мобилизуют людей с некоторыми болезнями. Кроме того, есть ряд категорий, которым "светит" отсрочка от службы.

Напомним, президент Владимир Зеленский в середине августа подписал закон, которым предусмотрено продление мобилизации в нашем государстве до 15 ноября текущего года.

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