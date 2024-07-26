Количество тех, кто обновил военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на данный момент.

Сейчас острой необходимости в снижениимобилизационного возраста нет. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice.

В частности, по его словам, сейчас темпы мобилизации выросли, и мы имеем показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны.

"Главное, чтобы этот темп не был потерян, и чтобы действительно происходило системное пополнение. 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать", - заявил Лазуткин.

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Он подчеркнул, что сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на теперь.

"По состоянию на сейчас, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться. Сейчас мы не видим такой необходимости", - отметил спикер Минобороны.

Снижение призывного возраста

В июне член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявлял, что в Украине не обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет.

"Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет", - сказал он.

При этом он добавил, что мужчины в возрасте 18-25 лет могут быть призывниками или военнообязанными. И в последнем случае их мобилизация возможна .

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