По словам Лазуткина, у ТЦК и СП есть база, и если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то, соответственно, им не надо выходить его искать.

После того, как все обновят свои данные военно-учетные, а нарушители правил воинского учета самостоятельно появятся в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, или зарегистрируются в приложении Резерв+, не будет необходимости выдавать повестки на улицах. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice.

"Исходя из первопричин, можем говорить, что когда все обновят свои данные военно-учетные, а нарушители правил воинского учета самостоятельно появятся в ТЦК, или зарегистрируются в приложении Резерв+, то, соответственно, такой необходимости не будет", - отметил он.

По словам Лазуткина, у ТЦК и СП есть база, и если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то, соответственно, им не надо выходить его искать.

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"Поверьте, они от этого не получают удовольствия. Я по крайней мере в этом убежден. Представьте себе, какой это огромный стресс для тех людей, которые вернулись из зоны боевых действий, которые, возможно, имеют ранения, которые участвовали в боях, которые теряли своих друзей, знакомых. Сейчас они идут к людям, которых они защищали, и вместо того, чтобы получать уважение, они часто получают очень неприятные, оскорбительные высказывания и соответствующее отношение. Это очень несправедливо для тех людей, которые прошли бои, которые были в 2022-2023 годах", - пояснил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, на днях начальник Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый рассказал о работе после 16 июля, когда закончился срок обновления военно-учетных данных.

"После 16 числа мы выполняем свою работу так, как выполняли ее до этого... Проведение мобилизации во время действия военного положения - это приоритетная задача для нас. Конечно, в определенных размерах и определенных количествах. Поэтому те задачи, которые на нас возлагаются, - мы и реализуем", - отметил он в интервью сайту "Вечерний Киев".

По его словам, учет велся, ведется и будет вестись: "Не нужно, по моему мнению, разделять тех, кто обновил данные, и тех, кто не обновил. Мы будем работать по двум категориям. И будем заниматься своей повседневной работой. Все эти процедуры и алгоритмы прописаны в 560-м постановлении "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Все по закону".

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