Советник главы ОПУ отметил, что в Украине их встретят с "открытыми объятиями".

Принудительно мобилизованные жители "ЛДНР" могут сдаться в плен. В Офисе президента заверили, что украинские военные встретят с "открытыми объятиями".

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским журналистом Марком Фейгиным.

"Они (мобилизованные с "ЛДНР" - УНИАН) не обладают соответствующими навыками. Это тяжело технически. Но мой призыв: не терять надежду и пытаться сдаться при любой удобной ситуации. Они — граждане Украины. Сдавайтесь, переходите на нашу сторону, мы встретим вас с открытыми объятиями", - отметил Арестович.

По его словам, желающие сдаться могут спрятаться у местных жителей во время боевых действий, а позже сдаться ВСУ, или во время боевых действий попытаться "проскочить".

"Это непростая история, эти советы висят в воздухе, потому что технически, чтобы сдаться в плен, нужно владеть навыками разведчика или спецназовца. Это очень тяжело", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия продолжает скрытую мобилизацию, агитируя "казаков" и безработных для войны против Украины.

При этом российские солдаты, которые попали в плен к украинским военным, рассказали о скрытой мобилизации в России. Оккупантам обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах. На самом же деле, всех "резервистов" послали в самые горячие боевые точки.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в оккупированном Луганске сотрудники ФСБ ищут мужчин по квартирам для мобилизации.

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