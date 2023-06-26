Адвокат ответил, вручат ли подозрение, если ТЦК отказал в отсрочке.

Адвокат Роман Симутин рассказал, что военнообязанным мужчинам, имеющим основания для отсрочки от мобилизации и отправившим по этому поводу необходимые документы в военкоматы, приходят оттуда ответы вроде "вы не обновили свои учетные данные или у вас не полный пакет документов".

Как он пояснил в своем YouTube канале, таким образом военнообязанных просят лично явиться в ТЦК. Поэтому он объяснил, что с этим делать и наступает ли уголовная ответственность за неявку.

"На самом деле факта вашего сообщения путем отправки заявления через почту вполне достаточно. Вы должным образом сообщили ТЦК, и последние не могут отказать в предоставлении отсрочки, если у вас есть законные основания, потому что это их обязанность, а не право – хочу дам, хочу не дам", - подчеркнул Симутин.

Поэтому, посоветовал адвокат, если вам придет подобное письмо-отказ, то обратитесь в областной ТЦК с жалобой. Он заверил, что вы получите правильный ответ.

"С момента успешного уведомления, когда у вас на руках есть бумажка о вручении письма ТЦК, вам уже не могут вручить ни штрафов, ни подозрений. Подчеркну: даже не с момента получения вами их ответа", - подытожил юрист.

Мобилизация и отсрочка от нее в Украине

В Украине есть определенные категории людей, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Узнать, есть ли вы в этом перечне, вы можете, ознакомившись со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее юрист Мария Звягинцева объясняла, что повестки в Украине могут вручать и военнообязанным, которые уже имеют отсрочку. После этого они должны прийти в ТЦК.

Адвокат Роман Симутин отмечал, что вы можете получить отсрочку, но нужно собрать оригиналы необходимых документов с копиями для ТЦК.

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