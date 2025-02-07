Юрист подчеркнул, что обороноспособность страны является основной составляющей существования Украины.

В Украине мобилизация и ограничения на выезд за границу для мужчин могут продолжить действовать даже после отмены военного положения. Об этом заявил юрист Владимир Пилипенко в эфире "Новини.LIVE".

"Мобилизация во время военного положения является очевидной и необходимой вещью... Мы не исключаем, что военное положение могут ввести даже через день после его отмены. Мы не понимаем, что будет делать Россия", - сказал он.

Юрист отметил, что обороноспособность страны является основной составляющей существования Украины. По его словам, именно поэтому мобилизация может объявляться и после отмены военного положения, но в меньших масштабах. Пилипенко добавил, что это касается и вопроса выезда мужчин за границу.

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"Мы будем с этим жить на самом деле годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится на Севере, на Востоке. Они будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы", - резюмировал он.

Мобилизация в Украине - важные новости

Напомним, что 5 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которыми до 9 мая продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Эти законы Верховная Рада Украины приняла 15 января 2025 года.

Кроме того, народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что ТЦК и ВЛК хотят серьезно наказывать за нарушение прав человека. По его словам, вопрос будет рассматриваться во время одной из сессий парламента.

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