Отмечается, что мнение о том, что человек, который приходит в ТЦК, сразу поедет на фронт, - ошибочно.

С 18 мая все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это должны и забронированные от мобилизации лица.

"Если человек забронирован, имеет отсрочку, то ему нужно прибыть в ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения "Резерв +" уточнить свои учетные данные. Человека не направляют на медицинскую комиссию, он просто обновляет данные и все", – пишет "Суспільне" со ссылкой на брифинг представителей ТЦК в Запорожской областной военной администрации.

Причем отмечается, что мнение о том, что человек, который приходит в ТЦК, сразу поедет на фронт, – ошибочно. На практике это так не происходит.

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"Человек, который длительное время не был в ТЦК, а это может быть и 10 лет, прежде всего для прохождения военной службы должен иметь пригодность по состоянию здоровья. В любом случае, если человек длительное время не заходил в ТЦК, то есть большая вероятность, что его направят на военно-врачебную комиссию. Потому что если у гражданина есть определенные проблемы со здоровьем, его нужно исключать. Например, мы знаем, что у нас есть 10 граждан, которые прошли военно-врачебную, и два по состоянию здоровья непригодны, и мы можем рассчитывать только на восемь", – объяснили представители Запорожского ТЦК.

Мобилизация в Украине: обновление данных

В Верховной Раде намерены продлить срок на обновление военно-учетных данных до 150 дней. Причиной нардеп Владимир Арьев называет тот факт, что система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные.

По его словам, все военнообязанные физически не успеют обновить данные в срок 60 дней. И люди могут получить из-за этого большие штрафы.

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