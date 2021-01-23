В настоящее время акция завершена.

В Киеве во время акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального у посольства России произошли стычки.

Об этом сообщается на официальной странице полиции Киева в Facebook.

"Сегодня у здания посольства, на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе столицы, состоялась акция в поддержку российского политического деятеля, на которой присутствовали около 30 человек. Во время мероприятия между участниками акции произошел конфликт, в который вмешались работники полиции и сразу его пресекли", - сказано в сообщении.

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В полиции проинформировали, что в настоящее время мероприятия завершены. "Заявлений или сообщений относительно данного происшествия в полицию не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, в Киеве возле посольства РФ состоялась акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В мероприятии приняли участие около 40-50 человек.

Акции в поддержку Навального проходят и в России.

Задержание и арест Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту он был задержан сотрудниками полиции. В январе ФСИН обратилась в суд с заявлением о необходимости заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив его в несоблюдении условий испытательного срока.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: Светлана Закелова