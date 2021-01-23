Под зданием посольства проходит акция в поддержку Навального.

В Киеве возле посольства РФ проходит акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 40-50 человек.

Митингующие принесли к посольству семейные трусы для президента России Владимира Путина.

Участники акции заявили, что принесли трусы для того, чтобы напомнить об отравлении Навального, поскольку именно на нижнее белье политика наносили яд "Новичок".

Также один из участников акции стоял у посольства с туалетными ершиками.

Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Хватит врать!", "Свободу Навальному!", "Путин боится Навального".

Порядок у посольства обеспечивают работники полиции.

Протесты в России 23 января из-за ареста Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту он был задержан сотрудниками полиции.

В январе ФСИН обратилась в суд с заявлением о необходимости заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив его в несоблюдении условий испытательного срока.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального в частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций.

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Автор: Богдан Слуцкий