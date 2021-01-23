Акция под посольством РФ в Киеве / фото: "Обозреватель"

В Киеве возле посольства РФ проходит акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 40-50 человек.

Митингующие принесли к посольству семейные трусы для президента России Владимира Путина.

"Подарки" для Путина / фото: "Обозреватель"

Участники акции заявили, что принесли трусы для того, чтобы напомнить об отравлении Навального, поскольку именно на нижнее белье политика наносили яд "Новичок".

Также один из участников акции стоял у посольства с туалетными ершиками.

Людей собралось немного / фото: "Обозреватель"

Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Хватит врать!", "Свободу Навальному!", "Путин боится Навального".

Порядок у посольства обеспечивают работники полиции.

Протесты в России 23 января из-за ареста Навального

  • Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту он был задержан сотрудниками полиции.
  • В январе ФСИН обратилась в суд с заявлением о необходимости заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив его в несоблюдении условий испытательного срока.
  • 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
  • Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального в частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций.

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Автор: Богдан Слуцкий