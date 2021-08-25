В День Независимости мужчины сумели протащить баржу с баркасом, которые вместе весят 300 тонн.

В Кременчуге богатыри установили новый рекорд. 24 августа, в День Независимости Украины, силачи поразили своей выдержкой и волей к победе. Мужчины перетащили баржу с баркасом.

О новом рекорде Украины, который установили сильнейшие богатыри, сообщило издание "Кременчуг Today".

Так, в Приднепровском парке Кременчуга мужчины Олег Дудченко, Артем Кашуба, Виктор Мариненко и Михаил Демченко решили доказать свою силу на практике. Они сумели протащить на 30 метров огромную баржу и баркас, которые вместе весят 300 тонн.

Читайте такжеРоссиянам при запуске "Крымской платформы" устроили необычный троллинг (фото)Установление рекорда стало удивительным зрелищем. На это пришли посмотреть жители и гости Кременчуга.

На видео можно заметить, что победа далась силачам не просто. Но они приложили всю мощь и благодаря командной работе таки установили новый рекорд. Все это фиксировали наблюдатели из Национального реестра рекордов Украины.

Стронгмены получили документальное подтверждение своего рекорда. Зрители поприветствовали силачей громкими аплодисментами.

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Автор: Полина Кузенко