Обновлены карантинные зоны по состоянию на 15 мая-данные Минздрава / УНИАН

Министерство здравоохранения 15 мая обновило уровни эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

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Также указывается, что в Николаевской области коэффициент выявленных случаев коронавируса 13 мая составил 20,6% при 20% допустимых. А в Черкасской по состоянию на 14 мая – 20,8%.

В остальных областях COVID-показатели не превышают установленную специалистами допустимую норму.

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Автор: Яна Ставская