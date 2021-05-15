В остальных областях COVID-показатели не превышают установленную специалистами допустимую норму.

Министерство здравоохранения 15 мая обновило уровни эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

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Также указывается, что в Николаевской области коэффициент выявленных случаев коронавируса 13 мая составил 20,6% при 20% допустимых. А в Черкасской по состоянию на 14 мая – 20,8%.

В остальных областях COVID-показатели не превышают установленную специалистами допустимую норму.

Карантин в Украине: что известно

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Автор: Яна Ставская