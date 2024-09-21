По словам президента Украины, нашим долгом является чествование всех погибших защитников и защитниц.

В Украине 1 октября 2024 года в 09:00 состоится общенациональная минута молчания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наш долг - почтить всех защитников и защитниц Украины, которые отдали свою жизнь, защищая независимость нашего государства. Помним память о них. Остаемся благодарными. Всей страной", - написал украинский лидер.

Минуту молчания проводят по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

"Герои должны жить в наших сердцах. Уважаем, помним", - добавили в видео, которое опубликовал Зеленский.

Гибель украинских военных на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, за все время полномасштабной войны на фронте погибло 123 украинских художника. По словам министра культуры Николая Точицкого, Украина уже имеет свое расстрелянное поколение художников.

Также сообщалось, что на фронте погиб известный украинский актер Андрей Касьянов, который служил в ВСУ. На момент гибели ему было 27 лет.

"Коллектив Днепровского национального театра им. Т.Г. Шевченко находится в глубокой скорби. Большое горе объединило всех нас - погиб в бою с врагом артист драмы нашего театра Андрей Касьянов. Талантливый артист, искренний и добрый человек, смелый защитник нашего государства. Сообщение о смерти Андрея поразило всю нашу театральную семью ...", - отметили в сообщении театра, в котором работал Андрей.

Вас также могут заинтересовать новости: