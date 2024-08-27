Известный актер Днепровского национального театра Андрей Касьянов, который служил в ВСУ и защищал Украину от российских оккупантов, погиб на фронте. Ему было 27 лет.

Об утрате сообщил актерский коллектив театра имени Т.Г. Шевченко на своей официальной Facebook-странице.

"Коллектив Днепровского национального театра им. Т.Г. Шевченко находится в глубокой скорби. Большое горе объединило всех нас - погиб в бою с врагом артист драмы нашего театра Андрей Касьянов. Талантливый артист, искренний и добрый человек, смелый защитник нашего государства. Сообщение о смерти Андрея поразило всю нашу театральную семью... Искренняя благодарность, безграничное уважение и вечная память тебе, Андрей! Помним о тебе, как о человеке крепком духом и непокоренном. Ты отдал свою жизнь ради нашего мирного будущего в свободной и независимой Украине", - отмечается в сообщении.

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Что известно об Андрее Касьянове

Андрей Касьянов был талантливым и ярким актером. Одной из его самых известных ролей был персонаж Нико Пиросмани в спектакле "Миллион красных роз". По словам коллег покойного воина, он, не колеблясь, покинул театральную сцену в начале войны, чтобы присоединиться к рядам защитников в самое сложное время для Украины.

Напомним, ранее стало известно, что на войне трагически погиб украинский режиссер Константин Петрик.

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