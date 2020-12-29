Театрам, музеям, филармониям, и в первую очередь кинотеатрам в этом году было чрезвычайно трудно, отметил Александр Ткаченко.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призывает украинцев ходить в кинотеатры.

Читайте такжеДюна, Матрица 4 и Черная Вдова - самые ожидаемые фильмы 2021 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-конференции на тему: "МКИП: итоги 2020 и планы на 2021", которая проходила в кинотеатре "Октябрь".

"Театрам, музеям, филармонии, и в первую очередь кинотеатрам в этом году было чрезвычайно трудно. Не только из-за ограничений контакта со зрителем, но и из-за привычного нам отсутствия премьер. Поэтому призываю, ходите в кино, а во время "красной зоны" с 8 по 24 января просто покупайте билеты на сеансы с 25 января", - заявил Ткаченко.

Январский локдаун в Украине

9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Предусмотрен запрет на работу кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов «с собой»; магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, за исключением заведений, работающих в ТРЦ и продающих пищевые продукты, лекарства, ветеринарные препараты, средства гигиены и бытовую химию.

Будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов. Будет запрет в отношении любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных, массовых мероприятий на этот период.

По установленным для «оранжевой» зоны ограничениями, которые действует сейчас на территории Украины, продолжит работать общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко