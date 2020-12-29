Украинцев призвали покупать билеты в кино / фото УНИАН (Вячеслав Ратинский)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призывает украинцев ходить в кинотеатры.

Читайте такжеДюна, Матрица 4 и Черная Вдова - самые ожидаемые фильмы 2021 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-конференции на тему: "МКИП: итоги 2020 и планы на 2021", которая проходила в кинотеатре "Октябрь".

"Театрам, музеям, филармонии, и в первую очередь кинотеатрам в этом году было чрезвычайно трудно. Не только из-за ограничений контакта со зрителем, но и из-за привычного нам отсутствия премьер. Поэтому призываю, ходите в кино, а во время "красной зоны" с 8 по 24 января просто покупайте билеты на сеансы с 25 января", - заявил Ткаченко.

Январский локдаун в Украине

  • 9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
  • Предусмотрен запрет на работу кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов «с собой»; магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, за исключением заведений, работающих в ТРЦ и продающих пищевые продукты, лекарства, ветеринарные препараты, средства гигиены и бытовую химию.
  • Будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов. Будет запрет в отношении любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных, массовых мероприятий на этот период.

  • По установленным для «оранжевой» зоны ограничениями, которые действует сейчас на территории Украины, продолжит работать общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко