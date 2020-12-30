29 декабря бывшему народному депутату, экс-президенту корпорации «Укрбуд» Максиму Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и в вымогательстве. Прокуроры попросили суд применить к Микитасю привод.

Бывший народный депутат, экс-президент корпорации «Укрбуд» Максим Микитась не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу о похищении человека и вымогательстве.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство прокуратуры должен был рассматривать Шевченковский райсуд Киева.

Прокуроры столичной прокуратуры, представляющие сторону обвинения, заявили, что к Микитасю необходимо применить привод, поскольку он надлежащим образом информирован о заседании суда.

Однако судья Анна Абасова отметила, что суд не имеет доказательств того, что Микитась был надлежащим образом информирован о сегодняшнем заседании, и объявила перерыв в заседании до 16:00.

Подозрение Микитасю из-за похищения человека

29 декабря в Нацполиции заявили, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. Через несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.

Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику. На следующий день задержали и двух организаторов.

Дело Микитася о коррупции: что известно

Микитасю, а также еще семерым лицам инкриминируется участие в коррупционной схеме, по которой Нацгвардии нанесен ущерб на 81,64 млн грн.

По данным следствия, в 2000-х годах главное управление внутренних войск МВД (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии) и «Укрбуд» заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн грн ниже, чем стоимость квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Микитасю также дополнительно инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, за предоставление взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по этому делу.

2 декабря в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

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Автор: Дмитрий Хилюк