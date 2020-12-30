Бывший народный депутат, экс-президент корпорации «Укрбуд» Максим Микитась не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу о похищении человека и вымогательстве.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство прокуратуры должен был рассматривать Шевченковский райсуд Киева.
Прокуроры столичной прокуратуры, представляющие сторону обвинения, заявили, что к Микитасю необходимо применить привод, поскольку он надлежащим образом информирован о заседании суда.
Однако судья Анна Абасова отметила, что суд не имеет доказательств того, что Микитась был надлежащим образом информирован о сегодняшнем заседании, и объявила перерыв в заседании до 16:00.
Подозрение Микитасю из-за похищения человека
29 декабря в Нацполиции заявили, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.
По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. Через несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.
Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику. На следующий день задержали и двух организаторов.
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Дело Микитася о коррупции: что известно
- Микитасю, а также еще семерым лицам инкриминируется участие в коррупционной схеме, по которой Нацгвардии нанесен ущерб на 81,64 млн грн.
- По данным следствия, в 2000-х годах главное управление внутренних войск МВД (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии) и «Укрбуд» заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.
- В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн грн ниже, чем стоимость квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.
- Микитасю также дополнительно инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, за предоставление взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по этому делу.
- 2 декабря в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.
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