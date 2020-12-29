В Нацполиции заметили, что похищение юриста фирмы, предоставляющей юридические услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов.

Бывшему народному депутату, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

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Об этом говорится в видеозаписи, размещенной на сайте Нацполиции.

В частности, согласно сообщению, в Киеве четыре человека 8 декабря похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому. Через несколько часов полицейские задержали исполнителей, а в дальнейшем установили и непосредственного заказчика преступления.

«В ходе следствия полицейские выяснили все детали похищения. Заказчиком оказался владелец известной строительной компании, а организатором - лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства», - сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что похищение юриста фирмы было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению происходила в несколько этапов.

«Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки - обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику. На следующий день задержали и двух организаторов», - рассказали в Нацполиции.

В настоящее время Микитась уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Дело Микитася: что известно

Микитасю, а также еще семерым лицам инкриминируется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии причинен ущерб на 81,64 млн грн.

По данным следствия, в 2000-х годах главное управление внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии Украины) и ООО-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн грн меньше стоимости квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

В дальнейшем полиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.

Однако выяснилось, что Микитась в сговоре с бывшим должностным лицом "Укрбуда" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константином Дубоносом о внесении недостоверных данных в вышеупомянутую экспертизу.

За "вознаграждение" в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн Дубонос занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз - с 81 млн грн до 7 млн ​​грн. В связи с чем ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Микитасю дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 369 УК Украины за предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

2 декабря в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

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Автор: Константин Гончаров