МИД опроверг слова раввина Блайха о разрешении на въезд 5 тысячам паломников-хасидов в Украину

31 июля на сайте Еврейского телеграфного агентства JTA появилась публикация о том, что раввин Яков дов Блайх (который сам себя называет "главным раввином Украины") заявил, что власти Украины разрешили въезд 5 тыс. паломникам — брацлавским хасидам на Рош а-Шана в Умань. Более того, Яков дов Блайх сообщил, что количество хасидов, которым разрешат въезд, может быть увеличено до 8 тыс. человек.

Эту новость растиражировали многие СМИ в Украине и за ее пределами, включая еврейские международные издания.

ОЕОУ обращает внимание на то, что слова Якова дов Блайха не были подкреплены никакими официальными решениями или документами, а значит они не могли служить источником достоверной информации. Об этом сообщает JewishNews.

6 августа авторитетное издание Deutsche Welle выпустило материал с комментарием МИД Украины по поводу этой ситуации.

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По запросу Deutsche Welle в МИД сообщили, что правительство Украины не давало каких-либо разрешений на въезд 5тыс. паломников.

"По информации секретариата Кабинета министров Украины, по состоянию на 6 августа правительство Украины не принимало никакого решения о предоставлении разрешения пяти тысячам человек совершить паломничество в Умань для празднования Рош а-Шана (нового года по иудейскому календарю)", - говорится в комментарии МИД Украины для Deutsche Welle.

В МИД также сообщили, что все еще проводятся консультации украинской и израильской сторон о минимизации количества паломников в связи с карантинными ограничениями и сложной эпидемиологической ситуацией в Украине, Израиле и мире.

Стоит отметить, что директор Департамента международного сотрудничества Минздрава Израиля Ашер Шальмон призвал Украину не допустить паломничества в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией.

Вечером 7 августа, уже после опровержения слов Якова дов Блайха, мэр Умани Александр Цебрий выпустил видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ролике градоначальник отметил, что жители Умани обеспокоены информацией в СМИ о разрешении на въезд 5000 паломников. Мэр заявил, что была составлена петиция к Президенту, чтобы он услышал уманчан и представил официальную позицию государства по этому вопросу.

Однако, ссылка на петицию не была опубликована и на сайте Президента ее найти не удалось.

Объединенная еврейская община Украины призывает прекратить спекуляции на теме паломничества брацлавских хасидов в Умань и доверять в этом вопросе достоверным источникам. ОЕОУ акцентирует внимание на том, что никакого официального решения Кабинета министров Украины по вопросу паломничества еще не было.

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