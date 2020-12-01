Международная выставка «Знак Соборности. Большой Государственный Герб Украины от Нарбута до Якутовича» открылась 25 ноября в Национальном художественном музее Украины в г. Киеве.

Соорганизатором выставки выступил Фонд Богдана Губского.

Масштабный культурный проект объединяет 12-ть участников. Это музеи Львова, Чернигова, Киева, центральные государственные архивы, Национальная библиотека, дирекция художественных выставок Украины. Международным партнером проекта является Украинский Музей и библиотека в Стэмфорде (США), сообщает пресс-служба Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина 21 века".

Проект реализован Фондом в партнерстве с Национальным художественным музеем Украины и музеем Шереметьевых. Выставка посвящена традиции Большого Государственного Герба Украины, исторические истоки создания которого достигают революций 1917-1921 годов. Временная экспозиция сформирована из около 60-ти артефактов, треть из которых представлена на публичное обозрение впервые.

Выставка продлится до 24 января 2021 в офлайн- и онлайн-форматах. Ее куратором является известный украинский историк Юрий Савчук.

Подробнее об уникальности представленных на выставке артефактов в фоторепортаже:

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Автор: УНИАН