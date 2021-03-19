Университет Метинвест Политехника будет открыт для всех молодых людей, которые хотят получить инженерно-технические профессии, востребованные в украинской промышленности, поступить в него можно будет с 10 класса средней школы.

Об этом сообщает пресс-служба Группы Метинвест.

В Мариуполе для Метинвест Политехники и его студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту нидерландского бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры, знаменитого своими работами в ряде стран мира. Корпус университета будет построен по самым современным технологиям из стали Метинвеста.

Университет уже получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по специальностям «Металлургия», «Металловедение», «Компьютерные науки», «Экономика», «Охрана труда» и «Горное дело». Это значит, что слушатели таких курсов получат сертификаты государственного образца.

IT-инфраструктуру Метинвест Политехники разрабатывает Microsoft. Компания уже поддержала создание системы онлайн-обучения по программам повышения квалификации. Для создания новых обучающих технологий используются самые последние наработки Microsoft в области образовательных программ. Одна из задач, которую решает Microsoft – разработка архитектуры современного цифрового вуза. Университет также получил доступ к учебным курсам от ведущих вузов мира на платформе Coursera.

Университет получает лицензии только на актуальные и перспективные технические специальности. Учебные программы разрабатываются с учетом современных требований бизнеса и лучших мировых практик. Над ними работают 11 докторов и 18 кандидатов наук. В разработке программ участвует Европейское сообщество по охране труда (ESOSH)

Создание ультрасовременных лабораторий – еще одно преимущество университета. Для этого вуз заключил меморандумы с ведущими производителями технологий и оборудования – международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo – о создании и оснащении современной лабораторной базы университета.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков: "Создание современного и высокотехнологичного университета международного уровня в этом году символично как для Украины, отмечающей 30-летие независимости, так и для Группы Метинвест, отмечающей 15-летний юбилей. Это наш вклад в возрождение технического потенциала страны в качестве ее крупнейшей горно-металлургической компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и на наших предприятиях, и во всей украинской промышленности работали высококлассные специалисты. И верим, что доступность образования и его выход на новый уровень привлекут в отрасль молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить карьеру в Украине. А мы создадим для этого все условия".

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Автор: Иван Бойко