В конференции приняли участие около 200 представителей бизнеса, ученые из Австралии и представители ведущих технических вузов Украины.

Негосударственный технический университет Метинвест Политехника, который основал бизнесмен Ринат Ахметов, провел в Запорожье первую международную научно-техническую конференцию "MININGMETALTECH 2023 – Горно-металлургический комплекс: интеграция бизнеса, технологий и образования", передает пресс-служба компании.

В конференции приняли участие около 200 представителей бизнеса, ученые из Австралии и представители ведущих технических вузов Киева, Винницы, Харькова, Днепра, Львова и других городов, а также студенты Метинвест Политехники.

Главной темой конференции было содействие послевоенному восстановлению Украины с помощью науки как неотделимого элемента будущего. Ведь нынешним студентам Метинвест Политехники предстоит восстанавливать и Украину, и отечественную промышленность.

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"Одной из наших задач было оценить положение дел в области образования, а также заложить фундамент для развития науки и проведения исследований для восстановления страны. Мы планируем развивать это направление и в дальнейшем, и привлекать к конференциям и аспирантов, которым также хотим предоставить возможность учиться в Метинвест Политехнике", – сказал ректор технического университета Метинвест Политехника Александр Поважный.

Также на конференции обсудили пути и средства зеленого перехода украинской металлургии, новые технологии прямого восстановления железа, перспективы отрасли, в частности экологическую металлургию и современные eco-friendly практики. Образовательный блок был посвящен вызовам и перспективам трансформации инженерного образования, металлургического образования и науки в современном университете. А на технической панели рассмотрели интеллектуальные системы управления, робототехнические и мехатронные комплексы.

"Я хочу обратиться к каждому студенту, преподавателю и участнику конференции. Вы – наша надежда не только на построение нового стандарта для металлургической и горной промышленности, но и всей Украины. Именно вам придется использовать свой потенциал и знания для восстановления нашей страны. Поэтому хочу поблагодарить всех за участие в первой международной конференции Метинвест Политехники", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Университет Метинвест Политехника – первый частный технический университет в Украине, который основала Группа Метинвест в июне 2020 года. В 2022 году прошел первый набор студентов, сейчас студентами являются почти 700 человек. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, финансовую и другие мотивации.