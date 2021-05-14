Тогда его отчислили из университета, но спустя время он восстановился и продолжил обучение.

В 1973 году 19-летний Виктор Медведчук участвовал в избиении 15-летнего подростка. За это ему грозило два года тюрьмы, но его так и не привлекли к ответственности.

Читайте также"Пойдет по трупам": вдова старшего брата Медведчука рассказала, почему они не общались (видео)Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» рассказала ведущая Наталья Мосейчук.

По ее словам, во время учебы на юридическом факультете Киевского госуниверситета Медведчук стал командиром комсомольского оперативного отряда добровольной народной дружины Ленинского райкома комсомола столицы УССР.

Во время дежурства 8 ноября 1973 года Медведчук вместе с еще двумя членами оперативного отряда избил несовершеннолетнего Андрея Кричака.

«Андрей, тогда еще 15-летний подросток, вышел на улицу Пушкинскую, где он жил. Встретился с друзьями. Болтали, громко о чем-то говорили. На них обратила внимание комсомольская дружина. Подошли. Сделали замечание. Двое убежали, а Андрея они заломали и потащили разбираться, почему он так громко разговаривал. Подросток решил сопротивляться. Его начали очень жестоко избивать. У него было сломано ребро. Виктор Медведчук, будучи на третьем курсе университета, резиновым пистолетом бил Андрея по голове», – рассказала Мосейчук.

Она добавила, что Медведчуку грозило два года тюрьмы, и его отчислили из университета, но спустя некоторое время он восстановился и продолжил обучение.

Кроме того, выяснилось, что потерпевший Андрей Кричак сейчас живет в Род-Айленде, США. Ему 63 года. Во время ток-шоу с ним связались по видеосвязи. Мужчина назвал Медведчука «темным человеком»:

«Выкрутится ли Медведчук или нет – не знаю, но если выкрутится, то Украине будет еще хуже. Это темный человек. Он никогда не просил прощения за то, что он совершил. Я волнуюсь за то, что в Украине много таких, как Медведчук. Они имеют очень много сил и власти. А это – очень ошибочно».

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Автор: Катерина Шварц