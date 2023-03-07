Мама воина говорит, что большой прибыли от открытого заведения не ожидает. Лишь бы люди знали, благодаря кому Харьков сегодня свободен.

В Харькове открылась кофейня памяти - так мать погибшего бойца спецподразделения "Кракен" осуществила мечту своего сына. Заведение Елена Авилова назвала его позывным - "Паломник".

Как говорится в сюжете ТСН, украшено кафе пикселем, маскировочными сетками, а также десятками фотографий погибших собратьев сына. Посетители приходят не просто выпить кофе, но и вспомнить павших и почтить их память.

Военный Авилов Андрей погиб 5 сентября во время освобождения Балаклеи Харьковской области. Уже 5 месяцев его мать каждый раз, когда приезжает, привозит на могилу любимый напиток сына - кофе с молоком. Женщина рассказывает, что у ее сына была мечта - открыть или кальянную, или кофейню. "Это место - не бизнес, это место памяти", — говорит она.

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Сюда приезжают не просто выпить кофе, а вспомнить своих собратьев и поддержать мать, потерявшую сына. Сразу на входе в заведение - стена памяти, здесь фото погибших бойцов спецподразделения "Кракен".

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