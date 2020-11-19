По его словам, три года в заточении были для него тяжелым испытанием.

Освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив откровенно рассказал о том, что помогло пережить три года в заточении.

Читайте такжеСМИ узнали, где продолжит служить освобожденный из итальянской тюрьмы МаркивКак отметил Маркив во время утреннего эфира на телеканале 1+1, эти годы были для него тяжелым испытанием на стойкость.

«Понимание того, что я уже три года за решеткой и неизвестно, сколько времени еще там проведу, – это очень трудно, – отметил он. – Я старался максимально отвлечься».

По его словам, коротать дни ему помогали спортивные занятия, чтение и звонки родным: «И старался не думать».

Дело Маркива: суд и возвращение в Украину

заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива. 4 ноября Маркив вернулся в Киев.

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Автор: Катерина Шварц