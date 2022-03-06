Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что управление Запорожской атомной станцией осуществляется по приказу командующего российскими войсками, которые контролирует АЭС.
Как сообщает Радио Свобода, в заявлении МАГАТЭ сказано, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси "чрезвычайно обеспокоен" последними событиями на АЭС.
В соответствии с инструкциями МАГАТЭ по безопасности, эксплуатационный персонал "должен быть в состоянии выполнять свои обязанности и обладать способностью принимать решения без излишнего давления".
Гросси сказал, что ситуация, о которой сообщила Украина, "противоречит" этому наставлению, которое является одной из "семи необходимых основ ядерной безопасности".
Как говорится в сообщении, украинский ядерный регулятор уведомил МАГАТЭ, что у него возникают проблемы с общением с персоналом, который управляет ЗАЭС, что нарушает еще одно правило.
Российские войска на месте выключили некоторые мобильные сети и интернет, "чтобы достоверную информацию нельзя было получить через обычные каналы связи", – говорится в заявлении МАГАТЭ. Там добавили, что мобильная связь все еще была доступна, но плохого качества.
"Я очень обеспокоен этими событиями, о которых мне сообщили сегодня", - сказал Гросси.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС и Зону отчуждения.
В связи с этим Украина попросила МАГАТЭ обратиться к НАТО с просьбой закрыть небо над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма.
4 марта российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС.
В тот же день в МАГАТЭ заявили, что срочно проведут проверку атомных электростанций в Украине.