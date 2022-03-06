В заявлении МАГАТЭ сказано, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси "чрезвычайно обеспокоен" последними событиями на АЭС.

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что управление Запорожской атомной станцией осуществляется по приказу командующего российскими войсками, которые контролирует АЭС.

Как сообщает Радио Свобода, в заявлении МАГАТЭ сказано, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси "чрезвычайно обеспокоен" последними событиями на АЭС.

В соответствии с инструкциями МАГАТЭ по безопасности, эксплуатационный персонал "должен быть в состоянии выполнять свои обязанности и обладать способностью принимать решения без излишнего давления".

Гросси сказал, что ситуация, о которой сообщила Украина, "противоречит" этому наставлению, которое является одной из "семи необходимых основ ядерной безопасности".

Как говорится в сообщении, украинский ядерный регулятор уведомил МАГАТЭ, что у него возникают проблемы с общением с персоналом, который управляет ЗАЭС, что нарушает еще одно правило.

Российские войска на месте выключили некоторые мобильные сети и интернет, "чтобы достоверную информацию нельзя было получить через обычные каналы связи", – говорится в заявлении МАГАТЭ. Там добавили, что мобильная связь все еще была доступна, но плохого качества.

"Я очень обеспокоен этими событиями, о которых мне сообщили сегодня", - сказал Гросси.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС и Зону отчуждения.

В связи с этим Украина попросила МАГАТЭ обратиться к НАТО с просьбой закрыть небо над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма.

4 марта российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС.

В тот же день в МАГАТЭ заявили, что срочно проведут проверку атомных электростанций в Украине.