21 августа на сайте Кабинета министров появилась петиция с просьбой национализировать бизнес-центр "Гулливер" и разместить в нем реабилитационный центр для военнослужащих.

Бывший украинский чиновник Александр Клименко, экс-глава государственной налоговой службы Украины (2011—2012) и министр доходов и сборов Украины (2012—2014) использует тему реабилитации ветеранов для возвращения влияния в Украине, пишет издание УНН.

Как указывается в материале, люди Клименко, обвиняющегося в хищении 3 миллиардов гривень из бюджета, инициировали петицию о национализации БЦ "Гулливер" для создания реабилитационного центра.

"Беглый министр времен януковича Александр Клименко, используя чувствительную тему реабилитации украинских ветеранов, пытается вернуть свое влияние в нашем государстве. Люди Клименко, которые до сих пор остаются в Украине, сейчас делают все возможное, чтобы передать своему куратору столичный БФК "Гулливер"", - пишет УНН.

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21 августа на сайте Кабинета министров появилась петиция с просьбой национализировать бизнес-центр "Гулливер" и разместить в нем реабилитационный центр для военнослужащих.

"Что ж, на первый взгляд, инициатива хорошая. Однако, общественная организация "Союз воинов добровольцев", которая зарегистрировала эту петицию, подчиняется Клименко. Это подтверждает и то, что председатель этой ОО - Евгений Кузнецов является активным спикером сайта с орбиты бывшего министра-беглеца "Правовой контроль". Посмотрев на его заявления для этого ресурса, даже невооруженным глазом видно, что Кузнецов под "прикрытием" активиста-ветерана транслирует нарративы Клименко в Украине", - отмечает издание.

Также к петиции привлекают внимание первые ее подписанты. Как только обращение появилось на сайте его сразу подписали - Ильяна Клименко, редакционный директор Медиа Холдинга Вести, который принадлежит все тому же бывшему министру Клименко, Екатерина Назимко, главный бухгалтер братьев Клименко, Кирилл Довгий, директор аудиторской фирмы того же экс-министра.

"С этим разобрались. Но чего же требуют люди Клименко от Кабинета министров? А требуют они, чтобы (внимание) "Господин Президент" обратил внимание на ситуацию с "Гулливером". Почему он должен увидеть это именно на сайте Кабмина пока непонятно", - говорится в материале.

На сайте Президента и Кабмина ежедневно регистрируют десятки петиций, но, как правило, на них никто не обращает внимание и они так и не собирают необходимое количество подписей. Однако новость о именно этой петиции мгновенно появилась в большинстве известных тг-каналах и на некоторых интернет-ресурсах, указывает УНН.

"Несмотря на то, что люди экс-министра-предателя Клименко использовали чувствительную тему о реабилитации ветеранов во время широкомасштабного вторжения России в Украину, инициативу все же не с восторгом восприняли украинцы. В комментариях к публикации пользователи отмечают, что сделать в центре Киева в небоскребе центр для реабилитации - это все равно, что поставить метку для врага - куда бить", - резюмирует издание.

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