Сейчас их срок действия составляет полгода.

Министр здравоохранения Олег Ляшко рассказал, планируют ли продлевать срок действия COVID-сертификатов Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга по внедрению COVID-сертификатов в "Дії" и их взаимному признанию с Евросоюзом.

"Сейчас этот вопрос изучается. Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерную дозу. Но решение, продлевать ли срок действия сертификата до 12 месяцев (сейчас 6 месяцев - УНИАН), мы примем в ближайшее время и об этом обязательно сообщим", - сказал Ляшко.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

За прошедшие сутки 129 тыс. 027 украинцев были привиты против коронавирусной инфекции.

Из них получили первую дозу 57 тыс. 497 человек, вторую - 71 тыс. 530. Прививки проводили 870 мобильных бригад по иммунизации, 2 тыс. 759 пунктов прививки и 326 центров вакцинации населения.

Автор: Леся Лещенко