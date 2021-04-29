Люди смогут сделать прививки, когда появятся препараты, и не будет желающих из приоритетных групп.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев в возрасте 18-59 лет записаться на вакцинацию от COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко заявил сегодня на брифинге в Одессе.

«Сегодня данные более 20 тыс. людей, записавшихся в лист ожидания приложения «Дия», переданы в прививочные кабинеты, которые приглашают их на вакцинацию. Поэтому я приглашаю всех украинцев возрастом 18-59 лет записаться в лист ожидания приложения «Дия», - сказал Ляшко.

Он добавил, что эти граждане будут приглашены на процедуру, когда в кабинетах появится вакцина, и не будет желающих сделать прививки из групп, которые в приоритете по вакцинации от COVID-19.

Чиновник также подчеркнул, что за прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировано рекордное количество граждан.

«Мы видим значительный рост проведенных вакцинаций на территории Украины в целом, и в Одесской области, в частности. За вчерашний день Украина сделала 70 тыс. 440 прививок, ранее мы такого количества не делали», - заявил Ляшко, подчеркнув, что это – рекордный показатель для Украины.

По его словам, результат вчерашнего дня показал, что в стране будет вакцинировано необходимое количество граждан.

«Это – ответ на вопрос, в состоянии ли мы выполнить национальный план иммунопрофилактики, который разработан во исполнение указа президента, предполагающий вакцинирование 70% взрослого населения до конца 2021 года. Мы ответственно заявляем, что мы готовы, если у нас не будет сбоев с поставками препаратов», - заявил Ляшко.

Он добавил, что необходимым условием выполнения плана также является явка на вакцинацию населения, желающего привиться от коронавируса.

Ляшко заявил, что вчера посетил ряд населенных пунктов Одесской области, в числе которых Любашевка, Подольск, Раздельная и остался доволен работой прививочных пунктов. За минувшие сутки в Одесском регионе сделано 2 тыс. 683 прививки.

Чиновник добавил, что в целом остался доволен подготовкой области к вакцинации населения.

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Автор: Лариса Козовая