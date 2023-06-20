По предварительным сведениям, почти все дроны, запущенные противником, уничтожены.

В ночь на вторник, 20 июня, российские захватчики нанесли по Украине очередной массированный ракетно-авиационный удар. По предварительным сведениям, противник запустил 30 иранских дронов "Шахед", и 28 из них были ликвидированы.

Противник бил по Запорожью и окрестностям областного центра ракетами С-300, применено семь таких боеприпасов, сведения об атаке уточняются, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке.

"За прошедшие сутки, враг применил четыре крылатые ракеты "Калибр" и четыре иранские ударные БПЛА "Шахед-136/131". Все восемь воздушных целей были уничтожены", - отметили в Генштабе.

Кроме того, в течение суток противники совершили около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли более 45 авиаударов, есть пострадавшие среди мирных людей.

Вероятность того, что россияне снова нанесут авиационные или ракетные удары по всей нашей территории, продолжает быть высокой.

Вражеский удар по Украине сегодня ночью - что надо знать

В ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги. Появилась информация о ракетной опасности и вероятности нанесения ударов беспилотниками. Позже сообщалось, что взрывы раздавались в Киеве, Запорожье и Львове.

По сведениям запорожских властей, целями противников стало, в частности, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства. По предварительным данным, во Львове есть "прилет" в объект критической инфраструктуры.

Над Киевом силы противовоздушной обороны ликвидировали почти два десятка воздушных целей противника, предварительно, это "Шахеды".

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