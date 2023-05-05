Среди его заказчиков были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала "Russia today".

Бизнесмен из Львова в обход международных торговых ограничений поставлял в Россию "Роллс-Ройсы" и "Майбахи".

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Отмечается, что киберспециалисты и следователи СБУ ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта подсанкционных автомобилей премиум-класса в Россию.

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"К организации сделки причастен львовский предприниматель, который ранее проживал в России и имеет там собственный бизнес", - говорится в сообщении и отмечается, что он воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с российского рынка.

В частности, мужчина наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений.

"Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала "Russia today", - отметили в СБУ.

Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.

"Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда – в Россию", - рассказали в спецслужбе.

Кроме того, мужчина подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее. Во время обысков в местах пребывания злоумышленника в Киеве и Львове было обнаружено: 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в "схеме", а также финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

Наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более 50 нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти 30 земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

Организатору преступной схемы сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог); ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).

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