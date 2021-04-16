В Киеве на Пасху ужесточат карантинные ограничения / фото УНИАН, Денис Прядко
Ограничения в Киеве на Пасху, которые были ранее анонсированы, коснутся религиозных заведений.
Об этом со ссылкой на источник в КГГА сообщает РБК-Украина.
Читайте такжеВ Киеве на Пасху готовят дополнительные карантинные ограничения
Как сообщается, в первую очередь ограничения коснутся религиозных учреждений: церквей, монастырей.
Вместе с тем, сообщается, что конкретный перечень ограничений еще нарабатывается.
Коронавирус в Киеве: что известно
- В Киеве за прошедшие сутки было зафиксировано 1609 новых случаев COVID-19, от осложнений коронавирусной болезни за сутки умерли 49 человек. Всего за период пандемии в столице зарегистрирован 4121 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 183300.
- Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 1156 человек. Всего коронавирусную болезнь преодолели 114396 жителей столицы.
- Городской голова Киева Кличко заявил, что большим остается количество летальных исходов от вируса в столице, с начала этой недели – за 5 суток – в Киеве умер 231 человек.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram