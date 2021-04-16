В Киеве на Пасху готовят дополнительные карантинные ограничения.

Ограничения в Киеве на Пасху, которые были ранее анонсированы, коснутся религиозных заведений.

Об этом со ссылкой на источник в КГГА сообщает РБК-Украина.

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Как сообщается, в первую очередь ограничения коснутся религиозных учреждений: церквей, монастырей.

Вместе с тем, сообщается, что конкретный перечень ограничений еще нарабатывается.

Коронавирус в Киеве: что известно

В Киеве за прошедшие сутки было зафиксировано 1609 новых случаев COVID-19, от осложнений коронавирусной болезни за сутки умерли 49 человек. Всего за период пандемии в столице зарегистрирован 4121 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 183300.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 1156 человек. Всего коронавирусную болезнь преодолели 114396 жителей столицы.

Городской голова Киева Кличко заявил, что большим остается количество летальных исходов от вируса в столице, с начала этой недели – за 5 суток – в Киеве умер 231 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская