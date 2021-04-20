Модели показали, как выпивают и курят кальян.

Две украинки, прославившиеся благодаря "голой" фотосессии в Дубае, нарушают карантин в Киеве.

Читайте такжеУчастницы "голой" съемки в Дубае рассказали, почему россиянок в ОАЭ не задерживалиДевушки, судя по их видео в Instagram-stories, посетили элитный киевский ресторан Avalon, несмотря на локдаун.

Так, модели под никами ulianajuliana и d.i.aaa.n.a показали, как выпивают, лакомятся морепродуктами и курят кальян.

"Третья ночь без сна", – подписала кадры одна из девушек.

Скандал с обнаженными моделями на балконе небоскреба в Дубае

3 апреля в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные девушки. За это они были арестованы.

Сообщалось, что фотосессия была организована в рамках рекламной кампании. Задержанным грозила уплата около тысячи фунтов штрафа и до 6 месяцев заключения.

По информации СМИ, задержанные девушки - из России, Беларуси и Украины.

МИД Украины сообщал, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.

13 апреля задержанные украинки вернулись на родину.

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Автор: Ольга Робейко