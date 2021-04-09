Треть украинцев не поддерживает введение жесткого карантина.

Около двух третей украинских граждан поддерживают введение жесткого карантина, но не закрытие городского и междугороднего транспорта.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В частности, почти две трети - 65% - опрошенных поддерживают введение «жесткого карантина» (локдауна), 33% - не поддерживают. Еще 3% затруднились ответить. С начала марта поддержка карантина выросла с 56% до 65%, последних относительно больше среди жителей центра страны, старшего населения, тех, кто боится заболеть.

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Также 77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе в рамках «жесткого карантина», 63% - закрытие школ, 59% - детсадов. В то же время закрытие городского и междугородного транспорта не поддерживают более двух третей граждан - почти 70%. За последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта.

При этом 55% заявили, что будут больше соблюдать правила «жесткого карантина», чем весной прошлого года. 17% - сказали, что будут делать это меньше, 26% - так же.

Более половины, 52%, опрошенных опасаются, что могут заболеть коронавирусной болезнью, 47% - не имеют таких опасений. За здоровье своих близких и родных волнуются 83% респондентов, не волнуются - 17%.

Социологи отмечают, что за последние месяцы у украинцев уровень тревожности относительно состояния своего здоровья в условиях пандемии динамично растет. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.

Как проводился опрос

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 6-7 апреля во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. 2,5 тыс. респондентов были опрошены метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0%.

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Автор: Виталий Саенко