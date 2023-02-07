Добровольцы из Беларуси и России, которые воюют бок о бок с бойцами ВСУ против российского нашествия, до сих пор сталкиваются с проблемой легализации в Украине. Один из последних примеров: бывшие добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского Алексей "Вуж" Лазарев и его жена Вероника Янович получили отказ в оформлении документов для постоянного проживания в Украине. Он пытался подать документы для получения вида на жительство, а его жена – на получение статуса беженки. Однако документы в Государственной миграционной службе (ГМС) у них не приняли.

После того, как ситуация получила огласку, в миграционной службе объяснили, что процесс легализации иностранцев-защитников Украины запущен. Однако все выглядит так, что в миграционной службе решили просто "замять" скандал. Ведь вместо признания собственных ошибок, ведомство обнародовало лишь опровержения о невыдаче документов военным ("На основании проверки не установлено ни одного факта официального обращения, а, соответственно, и отказа указанным гражданам РБ в оформлении любых документов на право проживания в Украине"), а также обвинения в адрес СМИ и соцсетей, которые опубликовали историю бойцов. Но если бы не огласка, супруги иностранных защитников Украины, вероятно, находились бы в Польше и просили защиту другой страны…

Уже в 2014-2017 годах были зафиксированы многочисленные ситуации подачи иностранными защитниками Украины заявлений для получения статуса беженца, чтобы прекратить процедуры их депортации в Россию и Беларусь.

К большому сожалению, распространенна в ГМС даже практика устного отказа, что впоследствии позволяет утверждать, мол, никаких обращений не было. Поэтому, чтобы избежать споров об обращении, стоит все документы в ГМС подавать письменно, отправлять по почте, или фиксировать все общение на видео.

Ведь история с бойцами полка имени Кастуся Калиновского лишь повторяет истории иностранных комбатантов в 2014-2017 годах. Уже тогда были зафиксированы многочисленные ситуации подачи иностранными защитниками Украины заявлений для получения статуса беженца, чтобы прекратить процедуры их депортации в Россию и Беларусь. Также можно вспомнить административные взыскания за пребывание без документов и просроченным правом проживания в Украине людям, которые воевали на передовой. В таких случаях объяснение ГМС заключалось в том, что защита Украины, ранение и потеря документов из-за различных "котлов" не является основанием для нарушения миграционного законодательства... Или вообще отказ добровольцам из России в оформлении документов из-за... требований российского законодательства. Мол, для прекращения российского гражданства лицо должно завершить процедуру на территории РФ. Государственная миграционная служба Украины рекомендовала пройти через это и военнослужащим, и членам их семей, несмотря на то, что всем известно: как украинские защитники они преследуются на территории страны-агрессора…

Поэтому, ключевой момент – урегулирование действий миграционной службы Украины. Ведь проблема существует давно и должна решаться комплексно.

Легализацией этих военных должна была бы заниматься отдельная служба по делам иностранных добровольцев.

На сегодня все преграды для легализации добровольцев пытаются устранить косметическими методами, четкого закона относительно прав иностранных военных в Украине нет. Более того, у Миграционной службы по поводу этого вопроса одно мнение, у Министерства по вопросам ветеранов – другое, СБУ – третье…

Чтобы бюрократическая волокита не длилась годами, легализацией этих военных должна была бы заниматься отдельная служба по делам иностранных добровольцев. Тогда им не приходилось бы собирать пакет документов в куче ведомств, служб, посольств, министерств, судов и военкоматов.

И главное – в Украине должен появиться комплексный законопроект, который бы касался исключительно иностранных комбатантов. Такой документ должен разъяснить кучу невыписанных вопросов. Ведь эти люди не только нуждаются в легализации в Украине сейчас, они должны понимать, что с ними будет дальше. Все шаги, все этапы должны быть прописаны в законе.

Алексей Скорбач, адвокат по миграционным вопросам