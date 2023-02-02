Отмечается, что военным не отказывали.

В Государственной миграционной службе прокомментировали скандал с участием бывшего белорусского добровольца из полка Кастуся Калиновского Алексея Лазарев и его супруги. Процесс их легализации в Украине запущен.

В ГМС отметили, что не отказывали в оформлении документов на проживания в Украине гражданам Беларуси, которые защищали украинскую землю от российских захватчиков.

"Во время личного приема иностранцы подтвердили, что они не обращались в подразделения ГМС с официальными заявлениями и официальных отказов также не получали. ГМС придерживается последовательной политики по урегулированию правового статуса иностранных граждан, которые защищали территориальную целостность Украины, исходя из конкретной ситуации каждого человека. Соответственно, руководству Главного управления миграционной службы Львовской области поставлена задача детально разобраться в обстоятельствах, изложенных в сообщении, и принять всесторонние меры для решения вопроса", - говорится в сообщении.

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При этом Лазарев в своем Twitter-аккаунте подтвердил, что недоразумение уже разрешилось. При этом он указал на бюрократизацию в вопросе легализации иностранцев, которые защищают Украину.

"Знаете ли вы, что после увольнения из рядов ВСУ у добровольца есть 7 дней, чтобы покинуть страну? И это касается не только белорусов, но и других иностранцев (которые не всегда могут легально вернуться на родину). Печально, потому что мы требуем от западной бюрократии скорейших поставок оружия, а Украина уже почти год (на самом деле 9) не может легализовать иностранцев, которые за нее боролись. Это можно изменить, но нужна помощь украинцев, потому что без давления дело не сдвинется", - подытожил доброволец.

Скандал с видом на жительство в Украине - что известно

Алексей "Уж" Лазарев и его жена Вероника Янович приехали из Беларуси и вступили в батальон (ныне полк) имени Кастуся Калиновского, сформированного для беларуских добровольцев в начале полномасштабной войны.

2 февраля 2023 года появилась информация, что миграционня служба Украины отказала в оформлении документов для постоянного проживания. Вернуться в Беларусь они не могу, потому что за участие в войне на стороне Украины им грозит смертная казнь, и опасаются возможной депортации.

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