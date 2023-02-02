Добровольцы не могут вернуться в Беларусь – там им грозит смертная казнь.

Бывшим добровольцам из полка Кастуся Калиновского, Алексею "Ужу" Лазареву и его жене Веронике Янович, отказали в оформлении документов для постоянного проживания в Украине.

Как "Уж" рассказал в Twitter, он пытался подать документы для получения вида на жительство, а его жена – на получение статуса беженки. Однако документы у них не приняли в миграционной службе.

"Будет ждать письменного отказа (потому что это сделали по телефону, то есть отказались принимать документы). Что дальше? Не знаю. С Государственной миграционной службой можно долго бороться, но как при этом жить – сказать трудно", – отметил экс-боец.

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Лазарев пояснил, что работает в IT, и хочет иметь возможность работать легально. Семья не нуждается в финансовой или иной поддержке. Ранее супруги уже пыталась легализоваться в Польше, однако Веронике Янович отказали в оформлении гуманитарной визы, а срок действия беларуского паспорта истек.

Вернуться в Беларусь оба не могу, поскольку за участие в борьбе против российской агрессии на стороне Украины им грозит смертная казнь, и опасаются возможной депортации.

Кто такие Алексей Лазарев и Вероника Янович

Оба, и Алексей, и Вероника, – беларусы. В начале полномасштабной войны они вступили в батальон (ныне полк) имени Кастуся Калиновского, сформированного для беларуских добровольцев. Алексей и Вероника обвенчались, а потом поженились в Украине.

Пара не скрывала участия в войне и активно вела соцсети, рассказывая о буднях защитников Украины.

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